Пролетев почти 5 км вниз, аппарат продолжил функционировать и особо не пострадал.

На этой неделе многие информационные агентства распространили кадры происшествия с авиалайнером Boeing 737-9 MAX, который при наборе высоты после вылета из аэропорта Портленда случайно лишился двери одного из аварийных выходов, после чего был вынужден запросить разрешение на аварийную посадку из-за разгерметизации салона. Во время инцидента никто не пострадал, но NDTV сообщает об очевидце его последствий. Смартфон Apple одного из пассажиров, по его словам, бы найден им на обочине дороги в работоспособном состоянии без видимых повреждений, аппарат находился в авиарежиме и позволял демонстрировать электронный посадочный талон на злополучный рейс компании Alaska Airlines.

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Источник изображения: Seanathan Bates

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Выпавший из самолёта на высоте около 4800 метров iPhone оснащался защитным чехлом, хотя определить конкретную модель по единственной фотографии пока никто не удосужился. По словам нашедшего аппарат гражданина США, оператор горячей линии одного из ведомств, отвечающих за расследование подобных происшествий, сообщила ему о втором подобном случае с найденным смартфоном кого-то из пассажиров данного рейса. Впрочем, на момент обращения очевидца специалистов ведомства больше беспокоило местонахождение двери аварийного выхода, которая была утеряна при наборе высоты. Так или иначе, данный прецедент доказывает способность смартфона уцелеть при падении с большой высоты на относительно мягкую поверхность.