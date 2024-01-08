Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпавшему из самолёта iPhone удалось уцелеть и сохранить работоспособность
Пролетев почти 5 км вниз, аппарат продолжил функционировать и особо не пострадал.

реклама

На этой неделе многие информационные агентства распространили кадры происшествия с авиалайнером Boeing 737-9 MAX, который при наборе высоты после вылета из аэропорта Портленда случайно лишился двери одного из аварийных выходов, после чего был вынужден запросить разрешение на аварийную посадку из-за разгерметизации салона. Во время инцидента никто не пострадал, но NDTV сообщает об очевидце его последствий. Смартфон Apple одного из пассажиров, по его словам, бы найден им на обочине дороги в работоспособном состоянии без видимых повреждений, аппарат находился в авиарежиме и позволял демонстрировать электронный посадочный талон на злополучный рейс компании Alaska Airlines.

реклама

Источник изображения: Seanathan Bates

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выпавший из самолёта на высоте около 4800 метров iPhone оснащался защитным чехлом, хотя определить конкретную модель по единственной фотографии пока никто не удосужился. По словам нашедшего аппарат гражданина США, оператор горячей линии одного из ведомств, отвечающих за расследование подобных происшествий, сообщила ему о втором подобном случае с найденным смартфоном кого-то из пассажиров данного рейса. Впрочем, на момент обращения очевидца специалистов ведомства больше беспокоило местонахождение двери аварийного выхода, которая была утеряна при наборе высоты. Так или иначе, данный прецедент доказывает способность смартфона уцелеть при падении с большой высоты на относительно мягкую поверхность.

#apple #iphone #авиарейс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Foxconn рассчитывает на снижение выручки по итогам текущего квартала
Apple Vision Pro вслед за США появится в Канаде, Китае и Великобритании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
195
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
48
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
19
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4

Сейчас обсуждают

Dimkovski
15:28
Денег на что? Быстрее и дороже 4090 ничего нет для игр. У него 4090
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
ЧatoБoт
15:25
Какие забавные у пендосов хотелки, однако. Ну, удачи им.
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
Dimkovski
15:25
Если 60 кадров категорически неприемлимо, то на одном предложении можно закончить статью. И в таком случае ты НИКОГДА не перейдёшь на 4К гейминг, потому что либо в новых ААА-играх у тебя так и будут 6...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Иванов Артэ
15:25
Будущее в ядерных технологиях за Россией ,чего только стоит безотходный реактор который создаётся в России
В новом ядерном реакторе используется необычный тип технологии охлаждения
ЧatoБoт
15:23
КГ/АМ.
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
Дима Харитонов
15:20
Я много лет сидел на fx8320, знаю вдоль и поперек как его гнать, у меня был отличный экземпляр с возможностью разгона по bclk до 4,4 ГГц без поднятия напряжения. Вообщем тащил фикус игры и софт долгие...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Bamboliny
15:19
Нет, с валами там все прекрасно. Подшипников на них нет, прижимаются в нишах стальными пружинящими пластинками, но смазаны были отлично. Конечно, пришлось смазки немного добавить, т.к. при снятии каре...
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
Kokuto Hellchain
15:14
Клоун
PlayStation 5 Pro получит графический процессор AMD RDNA3 с 60 вычислительными блоками
BioMax
15:12
пост из серии почему я идиот ..
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
beltar
15:12
BTW 120 fps по CPU я гарантировано на Ryzen 5 3600X в Hogwarts Legacy не получил. Местами, я получал нагрузку менее 90% по GPU даже без понижения настроек до бреда, или активации DLSS. Хотя игра на ср...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем