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Новости Hardware Алексей Сычёв
Итоги прошлого квартала в изложении Samsung должны возвестить об оживлении рынка
Даже если динамика показателей останется отрицательной.

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По оценкам 30 отраслевых аналитиков, как сообщает South China Morning Post, в прошлом квартале прибыль компании Samsung Electronics в прошлом квартале снизилась всего на 14%. Операционная прибыль при этом хоть и сократилась на 34,5% до $2,82 млрд, на фоне предыдущих шести кварталов подобную динамику следует признать оптимистичной. Последний раз прибыль Samsung в годовом сравнении увеличивалась во втором квартале 2022 года.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Полупроводниковый бизнес Samsung по итогам прошлого квартала должен был принести операционные убытки в размере $911 млн, но рост цен на память в том же периоде заставляет инвесторов надеяться на перелом ситуации в наступившем году. По некоторым оценкам, производство памяти типа DRAM в прошлом квартале для Samsung уже должно было стать безубыточным. Во втором и третьем кварталах убытки Samsung в полупроводниковом сегменте были как минимум в три раза больше. Реализация смартфонов должна была обеспечить Samsung в прошлом квартале операционную прибыль в размере $1,9 млрд, но объёмы продаж двух флагманских складных моделей последовательно сократились в общей сложности на 2 млн штук.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники
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