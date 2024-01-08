Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple Vision Pro вслед за США появится в Канаде, Китае и Великобритании
В течение этого года.

реклама

В рамках своего регулярного материала на страницах Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) много рассуждал об отставании Apple от своих крупных конкурентов в сфере внедрения генеративного искусственного интеллекта, но попутно поведал и о прогрессе в подготовке к выходу на рынок гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. В фирменные магазины Apple в США, напомним, она должна поступить уже в феврале, и на грядущей CES 2024 компания может сделать некоторые относящиеся к этой категории продуктов заявления.

реклама

Источник изображения: Apple

Сейчас в Купертино для прохождения коротких обучающих курсов направлены по два-четыре представителя каждого из фирменных магазинов Apple в США. Вернувшись с учёбы, они смогут поделиться полученной в штаб-квартире компании информацией со своими коллегами на местах. На 21 января в магазинах Apple в США намечены трёхчасовые всеобщие собрания, на которых наверняка будет проводиться профильный инструктаж относительно методов продаж гарнитур дополненной реальности Vision Pro. Фактически, товарные экземпляры устройства были отгружены из Китая подрядчиком Luxshare ещё в прошлом месяце.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как сообщает источник, в течение этого года Vision Pro сможет выйти на рынки Канады, Великобритании и Китая. Если два первых рынка представляют собой «смежные» с точки зрения адаптации контента рынки с США, то Китай просто является важным для Apple регионом, поэтому она не собирается затягивать с выводом новой категории продуктов.

#apple #дополненная реальность #vision pro #ar-гарнитура
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае нет проблем со спросом на смартфоны
Вторым по величине контрактным производителем iPhone станет Luxshare
Foxconn рассчитывает на снижение выручки по итогам текущего квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
37
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
196
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
1
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
5
"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США
+
О плавающем танке ПТ-76 или за что его назвали "катером с пушкой"
+

Сейчас обсуждают

шопоголик
09:18
На этом компьютере не майнил, не сеял плоты, не рендерил. Согласно ежегодной диспансеризации- полностью здоров.
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
Bamboliny
09:10
В 1998 году у меня был 15 дюймовый монитор и видюха TsengLabs ET6000 с 4.5Мб. И этого как раз впритык хватало для вывода на экран в разрешении 1024х768 и 32 битном цвете. Причем не надо забывать, что ...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
Kira625
09:05
И они ещё за Фолкленды воевать собрались? Матросов на месте наймут? ;)
В ВМФ Великобритании катастрофическая нехватка матросов
Kira625
09:01
Интересно, что про это думают те старенькие немцы, кто ещё в детстве застал предыдущее "преподавание урока"? А потом опять гражданское население в Берлине кашей кормить. Не, ну гречку и тушёнку ради э...
Зеленский призвал Европу «преподать урок» России
Kira625
09:00
> "Мы не готовы к противостоянию с Россией. "Мы переживаем период, который может быть более опасным, чем период холодной войны", - заявил немецкий президент Про то, что они сами себе этот период созд...
Бывший президент ФРГ: "Запад должен предотвратить победу России в украинском конфликте"
kitava
08:55
Реально мощное предприятие от врага не утаишь. Там нужно много людей от фрезеровшиков до уборщицы. Прошерстить биографию всех, заставить их выполнять все меры безопасности это всё невозможно.
Генерал ВСУ Кривонос: РФ нанесла удары по предприятиям, слитым властями Украины
Китя.
08:55
Что-то у моней рамки толстые. хочется вообще без рамочный. как телики там рамок вообще нет.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
KotSkripaley
08:51
Когда будут QLED мониторы 4К по вменяемым ценам, вот тогда и подумаю.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Redneck_prm
08:50
>>> она обладает лишь двумя мегабайтами видеопамяти, что снижает ее техническую ценность, ведь пределом мечтаний тех лет были 2D карты с 4 мб видеопамяти, например, от Matrox. Какое еще нафиг предел...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
KotSkripaley
08:45
Как будто это что-то плохое...
Об использовании тактических ракет из КНДР в СВО на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем