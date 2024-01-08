В течение этого года.

В рамках своего регулярного материала на страницах Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) много рассуждал об отставании Apple от своих крупных конкурентов в сфере внедрения генеративного искусственного интеллекта, но попутно поведал и о прогрессе в подготовке к выходу на рынок гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. В фирменные магазины Apple в США, напомним, она должна поступить уже в феврале, и на грядущей CES 2024 компания может сделать некоторые относящиеся к этой категории продуктов заявления.

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Источник изображения: Apple

Сейчас в Купертино для прохождения коротких обучающих курсов направлены по два-четыре представителя каждого из фирменных магазинов Apple в США. Вернувшись с учёбы, они смогут поделиться полученной в штаб-квартире компании информацией со своими коллегами на местах. На 21 января в магазинах Apple в США намечены трёхчасовые всеобщие собрания, на которых наверняка будет проводиться профильный инструктаж относительно методов продаж гарнитур дополненной реальности Vision Pro. Фактически, товарные экземпляры устройства были отгружены из Китая подрядчиком Luxshare ещё в прошлом месяце.

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Как сообщает источник, в течение этого года Vision Pro сможет выйти на рынки Канады, Великобритании и Китая. Если два первых рынка представляют собой «смежные» с точки зрения адаптации контента рынки с США, то Китай просто является важным для Apple регионом, поэтому она не собирается затягивать с выводом новой категории продуктов.