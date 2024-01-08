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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новая игровая консоль Nintendo должна появиться в этом году
Она сохранит формфактор своей предшественницы.

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Представленная в марте 2017 года игровая консоль Nintendo Switch хоть и стала второй по популярности в линейке этой компании, разойдясь более чем 132 млн экземпляров, на восьмом году жизни потребует обновления, как убеждены опрошенные CNBC аналитики. Это значит, что Nintendo представит так называемую Switch либо осенью текущего года, либо даже весной или летом.

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Источник изображения: Nintendo

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Последний вариант более вероятен, если статистика четвёртого квартала прошлого года покажет плохие продажи консоли существующего поколения. Кстати, аналитики сходятся во мнении, что Switch 2 не удастся обойти предшественницу по популярности на всём протяжении жизненного цикла, поскольку в 2021-2022 годах продажи Switch сильно стимулировала пандемия.

#аналитика #игровые консоли #nintendo #nintendo switch
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