Он вступит в эту должность с 1 февраля текущего года.

Серверный бизнес Intel не может похвастать видимыми успехами на фоне ажиотажного спроса на ускорители вычислений NVIDIA и продолжающейся рыночной экспансии процессоров AMD семейства EPYC, но компания продолжает предпринимать усилия по стабилизации ситуации. Этот год корпорация Intel начала с объявления о назначении на пост исполнительного вице-президента и руководителя группы центров обработки данных и искусственного интеллекта Джастина Хоутарда (Justin Hotard).

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Источник изображения: Intel

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Он перешёл на эту должность из компании Hewlett Packard Enterprise, а потому хорошо знает специфику рынка. Спектр обязанностей Хоутарда будет включать управление бизнесом Intel по выпуску изделий для центров обработки данных: центральных процессоров семейства Xeon, графических процессоров и ускорителей вычислений. До этого данный пост занимала Сандра Ривера (Sandra Rivera), которой отныне будет поручено управлять бизнесом по выпуску программируемых решений, унаследованным от Altera и недавно получившим относительную независимость от головной корпорации.