реклама
Последствия кризиса перепроизводства полупроводниковых компонентов чувствовались во многих сегментах рынка на протяжении прошлого года, но опросившие более десяти участников рынка представители Nikkei Asian Review пришли к выводу, что производители и поставщики чипов ожидают улучшения ситуации уже в следующем квартале.
реклама
Во всяком случае, высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта и электромобилей начнёт стимулировать рынок полупроводниковых компонентов во втором квартале, как считают опрошенные японским изданием эксперты. Основные производители начнут наращивать объёмы выпуска чипов, и эта активность должна в целом благоприятно повлиять на общее состояние мировой экономики.