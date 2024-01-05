На это хотели бы рассчитывать участники рынка полупроводниковых компонентов.

Последствия кризиса перепроизводства полупроводниковых компонентов чувствовались во многих сегментах рынка на протяжении прошлого года, но опросившие более десяти участников рынка представители Nikkei Asian Review пришли к выводу, что производители и поставщики чипов ожидают улучшения ситуации уже в следующем квартале.

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Источник изображения: Nikkei

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Во всяком случае, высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта и электромобилей начнёт стимулировать рынок полупроводниковых компонентов во втором квартале, как считают опрошенные японским изданием эксперты. Основные производители начнут наращивать объёмы выпуска чипов, и эта активность должна в целом благоприятно повлиять на общее состояние мировой экономики.