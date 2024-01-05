Они теперь просто не нужны.

Пока финансовый директор и дочь основателя Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) находилась под домашним арестом в Канаде, перед этой китайской компанией стояла задача обеспечивать информационную поддержку её освобождения, поэтому китайский гигант тратил средства на лоббирование своих интересов в Северной Америке. Не теряла компания надежды и на освоение североамериканского рынка, поэтому в США и Канаде у Huawei образовался пусть и небольшой, но опытный штат специалистов по связям с государственными структурами и общественностью.

В 2021 году Мэн Ваньчжоу была отпущена в Китай, а усиление антикитайских санкций не оставило у руководства Huawei иллюзий по поводу дальнейшего закрепления на североамериканском рынке, поэтому теперь штат профильных специалистов сокращается, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники.

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Источник изображения: Reuters

Многие специалисты Huawei в этой сфере потеряют свою работу сразу после новогодних праздников. С точки зрения пользы для бизнеса подобное решение вполне оправдано, как считают эксперты, поскольку североамериканский рынок не может стать для Huawei серьёзным источником выручки в сложившихся условиях, а затраты необходимо снижать. Компания сосредоточится на продвижении своей продукции на других географических направлениях.