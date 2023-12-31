В 2025 году они будут запущены в эксплуатацию.

Идея запуска ретрансляторов в небо не нова и уже протестирована многими стартапами, но японские телекоммуникационные компании, если верить Nikkei Asian Review, намереваются с весны 2025 года использовать парящие в стратосфере летательные аппараты с базовыми станциями связи на борту для охвата своими услугами отдалённых островных территорий и горной местности. Если наземная станция 5G охватывает территорию радиусом от 3 до 10 км, то летательные аппараты с соответствующим оборудованием на борту могут увеличить его до 200 км.

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Источник изображения: SoftBank

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Предполагается, что способные длительное время находиться в воздухе аппараты с телекоммуникационным оборудованием на борту поднимутся на высоту от 18 до 25 км, и будут охватывать услугами связи огромные площади в океане или те территории на отдельных континентах, которые пока страдают от слабой развитости наземной инфраструктуры. В частности, если в целом по планете 66% населения имеет доступ к глобальной информационной сети, то в восточных районах Африки показатель не превышает 24%, а в центральных — 28%. Уже весной 2025 года в Японии начнёт работу оператор связи Space Compass, который будет предоставлять услуги по такому принципу, охватывая скоростной связью удалённые островные территории.