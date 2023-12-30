Впервые за семь лет материнская корпорация спохватилась.

Остановка деятельности сервиса беспилотных такси Cruise в городах США является не единственной проблемой для материнской компании General Motors, которая купила этот стартап в 2016 году и изначально обособила его с точки зрения операционной деятельности. Как поясняет Bloomberg, власти Сан-Франциско за прошедшие семь лет начислили избыточный налог на деятельность Cruise в этом городе на сумму $108 млн, и теперь GM пытается вернуть эти деньги через суд. Дополнительно планируется взыскать $13 млн процентов с этой суммы за прошедший период.

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Источник изображения: Cruise

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С января по сентябрь этого года GM уже потеряла от деятельности Cruise около $1,9 млрд, поскольку компания так и не смогла выйти на безубыточность, а выручку начала приносить лишь в прошлом году. Автомобильный гигант настаивает в своём судебном иске, что на территории Сан-Франциско у Cruise нет крупных активов, не считая штаб-квартиры, почти нет персонала, а выручка минимальна. Власти города рассчитывали налоги от общей выручки GM, хотя Cruise является самостоятельной структурой. В этом и заключается причина спора, истину в котором теперь должен установить суд.