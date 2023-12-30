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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За этот год акции NVIDIA выросли в цене почти в три с половиной раза
Акции AMD — более чем в два раза.

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Если о динамике выручки NVIDIA за уходящий фискальный год можно будет говорить только в феврале, то закрытие последней торговой сессии на фондовых площадках США уже позволяет подвести итоги по динамике акций некоторых эмитентов технологического сектора. Как подсчитали специалисты Bloomberg, фондовый индекс PHLX, который включает акции 30 крупнейших компаний полупроводникового сектора США, в этом году вырос на 65%, лишь слегка уступив результату 2009 года, когда он поднялся на 70%.

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Источник изображения: Intel

Накануне данный индекс находился возле своих рекордных уровней, хотя и снизился в последний день торгов на 0,8%. Среди участников этого индекса можно выделить NVIDIA, которая стала лидером роста в текущем году. Её акции выросли в цене почти в три с половиной раза, и капитализация NVIDIA впервые превысила $1 трлн именно в этом году. Кстати, компания стала единственным поставщиком полупроводниковых компонентов, которому удалось преодолеть этот рубеж.

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AMD тоже выступила неплохо, хотя её акции выросли в цене с начала года только на 130%, но и это соответствует более чем двукратному повышению. Возможно, с началом поставок новых ускорителей вычислений семейства AMD Instinct инвесторы разглядят в этих ценных бумагах дополнительный потенциал роста, и в текущем году акции компании продемонстрируют ещё более выразительную динамику.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #акции
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