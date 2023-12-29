За пять лет потребность увеличилась в пять раз.

Издание DigiTimes вчера заострило внимание на проблеме, возникшей перед японскими производителями чипов и их партнёрами в свете новейших инициатив по строительству крупных и современных локальных предприятий. По данным рекрутингового агентства Recruit Holdings, за период с апреля 2022 года по март 2023 года потребность японских компаний в инженерных специалистах полупроводникового профиля выросла в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом пятилетней давности.

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Источник изображения: X, Stay Connected w/EV’s

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Напомним, на территории Японии сейчас строят свои предприятия TSMC и её местные партнёры в лице Sony и Denso, а консорциум Rapidus при поддержке американской IBM и европейских исследователей надеется к 2027 году наладить на территории Японии выпуск 2-нм чипов на контрактной основе. С января по июнь уходящего года потребность в профильных специалистах на японском рынке труда выросла в 4,6 раза по сравнению с уровнем 2017 года. Непосредственно в тех районах, где TSMC и Rapidus возводят свои предприятия, потребность в специалистах выросла более чем в пять раз по сравнению с уровнем 2017 года. По сравнению с 2013 годом потребность в инженерах полупроводникового профиля в Японии выросла более чем в десять раз, подчеркнули аналитики.