Братство пикапов в действии.

Электрические пикапы Tesla Cybertruck формально начали поставляться клиентам с конца ноября, но пока они не так распространены, чтобы обыватели в массовом порядке знакомились с их функциональными возможностями. Издание Electrek поделилось впечатлениями очевидцев, которые наблюдали на дорогах США любопытную ситуацию: один из владельцев электрического пикапа Rivian R1T воспользовался помощью водителя Tesla Cybertruck, чтобы подзарядить свою машину от тяговой батареи последнего.

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Источник изображения: Kitty Adams Holksbergen, LinkedIn

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В грузовом отсеке Tesla Cybertruck имеется несколько силовых разъёмов, включая и 240-вольтовую розетку, номинально рассчитанную на 12 кВт. По своей мощности она сопоставима с бытовыми зарядными устройствами, которые можно использовать для длительной зарядки тяговых батарей большинства электромобилей. В конкретном случае владелец пикапа Rivian R1T смог воспользоваться ею в качестве альтернативы зарядной станции, которая в конкретной точке его путешествия просто оказалась нерабочей. Впрочем, следует отдавать отчёт, что при таком способе зарядки восполнение запаса хода осуществляется очень медленно, и самый разумный вариант взаимодействия водителей двух пикапов заключался в передаче заряда, достаточного для переезда к следующей зарядной станции. Кстати, в мире электромобилей это далеко не самая мощная бортовая розетка — представленный вчера китайский седан ZEEKR 007 способен отдавать до 60 кВт мощности внешним потребителям.