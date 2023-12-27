Товарооборот между указанными странами и островом весьма скромен по объёму.

Тайваньские власти, как отмечает Reuters, вчера заявили о расширении экспортных ограничений на поставку в Россию и Беларусь некоторых видов оборудования, продукции и даже медикаментов, которые могут быть использованы в военных целях. Этот символический шаг направлен на демонстрацию солидарности с западными геополитическими союзниками в условиях конфликта на территории Украины.

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Источник изображения: Entegris

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Под запрет попало оборудование для производства чипов, хотя Тайвань как таковой не является его крупным производителем, а лишь преимущественно покупает из-за рубежа. Химикаты и медикаменты, которые могут способствовать успеху российской оборонной промышленности, тоже попали под запрет в случае намерений контрагентов поставить их с Тайваня в Россию или Беларусь. По словам тайваньских чиновников, выбор направлений для ужесточения экспортных ограничений в отношении РФ и РБ основывался на анализе компонентного состава российской военной техники, которую представителям США и Евросоюза удавалось заполучить для изучения в разрушенном виде с территории Украины. Тайваньские власти призвали компании даже не пытаться получить экспортные лицензии на поставку такого вида продукции в указанные страны.