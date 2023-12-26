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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Церемония открытия японского предприятия TSMC намечена на февраль 2024 года
Прогресс опережает ожидания.

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Многие источники уже не раз отмечали, что строительство совместного предприятия TSMC, Sony и Denso по контрактному выпуску чипов на юго-западе Японии движется с опережением графика. По информации издания DigiTimes, торжественная церемония открытия первой очереди этой производственной площадки намечена на февраль наступающего 2024 года.

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Источник изображения: DigiTimes

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В любом случае, выдавать продукцию это предприятие изначально собиралось в 2024 году, поэтому в указанных сроках проведения символической церемонии нет ничего удивительного. На первом из запланированных к строительству предприятий в Японии компания TSMC будет выпускать для своих партнёров и прочих клиентов чипы по 28-нм и 12-нм техпроцессам, а также промежуточным ступеням литографических норм. В дальнейшем планируется построить как минимум ещё одно предприятие, которое освоит выпуск 6-нм продукции, а позже к нему может присоединиться ещё более современная производственная площадка. Японские власти пока щедро снабжают такие проекты субсидиями, покрывая до половины расходов инвесторов.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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