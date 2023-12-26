Новогодняя переносица.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ, президент контрактного подразделения Samsung Electronics Чой Си Ёнг (Choi Si-young) во время своего выступления на отраслевом мероприятии в Сан-Франциско заявил о новых сроках начала массового выпуска продукции на строящемся предприятии в техасском городе Тейлор. Если в 2021 году компания рассчитывала приступить к выпуску продукции на этом предприятии во второй половине 2024 года, то теперь реалистичным сроком признан 2025 год.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Напомним, у Samsung уже имеются действующие предприятия по контрактному выпуску чипов в Остине, но они специализируются на довольно зрелых техпроцессах типа 14-нм, а строящееся предприятие в Тейлоре должно было освоить более современные техпроцессы. На его строительство планируется выделить $17 млрд. Если учесть, что и TSMC собирается запустить производство чипов по технологии N4 на строящемся в Аризоне предприятии не ранее 2025 года, запуск обоих проектов придётся на период после предстоящих выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2024 года. Вряд ли при этом политические события повлияют на готовность американских властей поддержать развитие национальной полупроводниковой отрасли субсидиями, ведь в подобных стимулах заинтересованы представители всех американских политических сил.