Правда, до уровня 2012 года он всё равно не вырастет.

Прошлую неделю эксперты IDC завершили на позитивной ноте, сформировав прогноз по развитию рынка ПК на следующий год и весь период до 2027 года включительно. По итогам этого года, как они считают, объёмы поставок ПК сократятся на 13,8%, но в следующем вырастут на 3,4%. Если учесть, что в 2022 году рынок ПК тоже сократился на 16,6%, то 2024 год можно считать переломным моментом, который сформирует тренд к росту объёмов поставок ПК. По крайней мере, в IDC считают, что с 2023 по 2027 год поставки ПК будут ежегодно увеличиваться в среднем на 3,1%, причём сильнее всего это будет заметно в образовательном сегменте (4,2%), а меньше всего — в потребительском (2,4%), тогда как коммерческий сегмент будет добавлять по 3,6% в год.

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Источник изображения: Unsplash, Scott Graham

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Факторы, которые будут способствовать росту объёмов продаж ПК в следующем году, хорошо известны. Во-первых, это накопившийся с начала пандемии парк компьютеров возрастом старше четырёх лет. Во-вторых, это стимулируемый Microsoft переход на Windows 11. В-третьих, это появление центральных процессоров с функцией аппаратного ускорения работы систем искусственного интеллекта. Представители IDC предполагают, что первыми преимущества таких процессоров смогут оценить корпоративные клиенты, и уже после этого подобные функции появятся в потребительском сегменте.