Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На этой неделе Xiaomi расскажет о своих электромобильных технологиях
Но не будет вдаваться в подробности о самих машинах.

реклама

Специфика сертификации транспортных средств в Китае позволила всем желающим получить подробное представление о внешности и многих характеристиках будущих электромобилей Xiaomi ещё в середине прошлого месяца, но продавать их компания намерена только с февраля следующего года. Как отмечает GizmoChina, это не мешает основателю Xiaomi Лэй Цзюню (Lei Jun) уже сейчас предвосхищать выход этого нового типа продукции марки на рынок.

реклама

Источник изображения: X, Lei Jun

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ближайший четверг представители Xiaomi расскажут о технологиях, применяемых компанией при создании своих электромобилей. Глава компании особо подчеркнул, что рассказ этот не будет привязан к конкретным продуктам, а будет носить общий характер. Напомним, что в продажу электромобили Xiaomi поступят уже в феврале, а их производство силами компании BAIC должно было начаться в текущем месяце.

#xiaomi #электромобили #китайские производители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайский импорт литографического оборудования из Нидерландов в ноябре вырос в 10 раз
BYD построит в Венгрии автосборочное предприятие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
148
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
132
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
67
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
110
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
5
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
11
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
3
Человеческие сперматозоиды нарушают 3-й закон Ньютона — PRX Life
3

Сейчас обсуждают

Подарочек
11:52
Ты уже на помойке затарился к НГ ? Или там до тебя другие счастливые украинцы всё разобрали?
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Truth Sееker
11:51
Так НАТО же напала, на границах с РФ уже, и для кого могилизацию проводили?)
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Александр Рязанцев
11:47
На 11т ничего не пришло
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
Truth Sееker
11:46
Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Ру́сич» — боевой отряд русских неонацистов[1][2], принимавших участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 го...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Лев Фролов
11:45
так ещё и разрешение экрана почему-то у гт 5 про хуже😂
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
Подарочек
11:44
Так у тебя в стране война, а не у меня. А ты свой диван любишь. Тебе приятно наблюдать как твоя страна корчится в предсмертных конвульсиях сидя на диване?
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Truth Sееker
11:44
Опять эта людоедская "логика". Кстати, а что там с "мирных не бомбим", "наше оружие высокоточное"?
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Apsheronsky tchai
11:43
У очень многих Джавелин и Леопардиков больше нет папы. Потому что папа очень любил носить две молнии на одежде и не только. Или потому, что хохлы решили сбить вертолёт своего министра детсадом в Бров...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Truth Sееker
11:43
Это был сарказм)
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Truth Sееker
11:42
По той же причине, что и ты)
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем