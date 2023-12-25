Но не будет вдаваться в подробности о самих машинах.

Специфика сертификации транспортных средств в Китае позволила всем желающим получить подробное представление о внешности и многих характеристиках будущих электромобилей Xiaomi ещё в середине прошлого месяца, но продавать их компания намерена только с февраля следующего года. Как отмечает GizmoChina, это не мешает основателю Xiaomi Лэй Цзюню (Lei Jun) уже сейчас предвосхищать выход этого нового типа продукции марки на рынок.

реклама

Источник изображения: X, Lei Jun

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ближайший четверг представители Xiaomi расскажут о технологиях, применяемых компанией при создании своих электромобилей. Глава компании особо подчеркнул, что рассказ этот не будет привязан к конкретным продуктам, а будет носить общий характер. Напомним, что в продажу электромобили Xiaomi поступят уже в феврале, а их производство силами компании BAIC должно было начаться в текущем месяце.