Но разработка чипов как бизнес всё равно будет оцениваться дороже в полтора раза.

По сути, действия нынешнего генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) направлены на оптимизацию организационной структуры данной корпорации, а потому из неё частично выводятся активы, которые были приобретены ранее и не соответствуют в полной мере тем целям и задачам, которые ставит перед Intel сам Гелсингер и его единомышленники в совете директоров. По мнению аналитиков Northland Capital Markets, деление Intel на несколько самостоятельных компаний позволило бы увеличить капитализацию бизнеса в полтора раза от нынешнего уровня.

реклама

Источник изображения: Intel

Как считают эксперты, это как раз тот случай, когда по отдельности профильные активы Intel стоят больше, чем в составе единой корпорации. Помимо Mobileye и PSG Group (Altera), которые уже участвуют в реструктуризации, из состава Intel можно было бы выделить бизнес по контрактному производству чипов и подразделение IMS Nanofabrication, занимающееся изготовлением фотомасок. Оно уже получает прямое финансирование со стороны клиентов Intel, поэтому отчасти подобный план уже реализуется.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, если говорить о контрактном бизнесе по выпуску чипов, то он в текущем году принесёт выручку в размере $20 млрд, и если использовать присущий другим игрокам рынка мультипликатор 5, то капитализация этого бизнеса Intel может вырасти до $100 млрд. Таким образом, сугубо связанный с разработкой чипов бизнес компании способен достичь капитализации в размере $147 млрд, и это не считая стоимости основных средств, которая достигает $90 млрд. Представители Northland Capital Markets не сомневаются в способности Intel занять второе место на рынке контрактного производства чипов, уступая лишь TSMC.