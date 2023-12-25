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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA смогла направить $15 млн на нужды пострадавших в палестино-израильском конфликте
Видимо, этот шаг важно было сделать в канун Рождества по григорианскому календарю.

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С октября текущего года NVIDIA собирала средства силами своих сотрудников и руководства с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим в ходе новейшего палестино-израильского конфликта мирным гражданам. Как отмечает Reuters, тысячи сотрудников NVIDIA из более чем 30 стран мира в итоге смогли собрать $5 млн, после чего компания добавила $10 млн из своих средств. Это была крупнейшая гуманитарная акция за всю более чем 30-летнюю историю компании.

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Источник изображения: NVIDIA

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Эти деньги, как сообщается, будут теперь переданы благотворительным фондам и общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в регионе. Как минимум один сотрудник NVIDIA был похищен во время нападения ХАМАС на территорию Израиля, где 7 октября проводился музыкальный фестиваль. Вместе с ним находилась его девушка, а всего изначально в плен были захвачены около 240 человек, некоторые из них к настоящему времени смогли вернуться домой. NVIDIA также передала сотни компьютеров жителям северной и южной частей Израиля, а также передала на гуманитарные нужды тысячи порций горячего питания из своего местного офиса.

#nvidia #израиль #израиль и хамас #благотворительность
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Передовать горячее питание из своего офиса в самую горячую точку боевых действий, мягко говоря звучит ирционально. Но допустим, надеюсь все во благо.
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