Их обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путём.

Издание South China Morning Post сообщило, что начатое индийскими властями пару месяцев назад антикоррупционное расследование привело к аресту двух высокопоставленных руководителей индийского подразделения китайской компании Vivo. Два месяца назад уже были арестованы четыре сотрудника Vivo, причём один из них является гражданином Китая. Их подозревают в «отмывании» доходов, полученных незаконным путём.

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Источник изображения: Reuters

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Представители Vivo заявили, что глубоко обеспокоены активностью индийских правоохранительных органов, и будут всеми доступными способами защищать интересы своих сотрудников. Двое арестованных недавно руководителей индийского подразделения Vivo помещены под арест и предстанут перед судом в индийской столице 26 декабря.