Но это ещё не говорит о провале санкций США и их союзников.

Как сообщает ресурс South China Morning Post со ссылкой на статистику таможенных органов КНР, в ноябре местные компании ввезли из Нидерландов 16 литографических систем общей стоимостью $762.7 млн, и это в десять раз больше, чем было потрачено на аналогичные нужды год назад.

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Источник изображения: ASML

По сравнению с октябрём текущего года, количество ввезённых литографических систем из Нидерландов уменьшилось с 21 до 16 штук, но тогда общая сумма профильного импорта не превысила $672,5 млн. Средняя стоимость одной системы, таким образом, выросла на 46% всего за месяц. Впрочем, эксперты призывают не торопиться с выводами по поводу способности китайских импортёров закупать более дорогое и современное оборудование в обход санкций. Заказы, которые были выполнены в ноябре, делались ещё полтора года назад, а ASML свои экспортные лицензии по ним оформляла ещё в начале текущего года, когда действовали старые правила экспортного контроля США.

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Если учесть, что всего за ноябрь в Китай было ввезено 42 литографические системы на сумму $817 млн, а на долю японских поставщиков пришлось 15 штук, то можно утверждать, что именно Нидерланды и Япония продолжают оставаться основными поставщиками такого оборудования в Китай. Обе страны вводят собственные ограничения на этом направлении в дополнение к американским санкциям, которые действуют за пределами США. Фактически, чтобы поставки оборудования в Китай затрагивали интересы США, нужно, чтобы при производстве этого оборудования не менее 25% используемых технологий и компонентов имели американское происхождение.