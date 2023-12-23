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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD построит в Венгрии автосборочное предприятие
Оно будет первым в Европе для данной китайской компании.

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На территории Европы именно Венгрия стала той страной, которая активнее всего развивает производство тяговых батарей для электротранспорта. Здесь продвигают свой бизнес не только китайские, но и южнокорейские производители тяговых аккумуляторов. CATL и BYD не являются исключением, причём у последней в Венгрии уже есть предприятие по сборке электробусов. Как сообщает The New York Times, компанию ему составит и первое предприятие BYD в Европе, ориентированное на сборку легковых электромобилей.

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Источник изображения: BYD

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Когда оно будет построено и сколько будет стоить инвесторам, не уточняется, но место для строительства выбрано на юге Венгрии. По оценкам сторонних экспертов, на строительство уйдёт от двух до трёх лет, а объёмы выпуска электромобилей BYD на этой площадке со временем достигнут 200 000 штук в год. Эта китайская компания вот-вот закрепит за собой статус крупнейшего производителя электромобилей в мире, обойдя Tesla на постоянной основе. Китайский автопроизводитель владеет 30 технопарками и производственными площадками в разных странах, среди них замечены США, Бразилия, Япония и Индия. До сих пор основная часть продукции BYD продавалась в Китае.

#электромобили #европа #китайские производители #венгрия #byd
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