К концу следующего года.

Агентство Xinhua сообщило, что сегодня в Шанхае состоялась церемония оформления в собственность участка земли, на котором компания Tesla с первого квартала следующего года будет строить предприятие по производству промышленных систем хранения электроэнергии Megapack, предназначенных для реализации по всему миру. Строительство предприятия планируется завершить к четвёртому кварталу, тогда же оно начнёт выдавать продукцию.

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Источник изображения: Tesla

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После выхода на проектную мощность предприятие Tesla сможет выдавать по 10 000 установок Megapack в год, которые в совокупности позволят хранить до 40 ГВт‧ч электроэнергии. Эти системы можно интегрировать в энергетическую инфраструктуру в качестве источника бесперебойного питания большой мощности, а также превращать в составной элемент солнечных и ветровых электростанций. Китай остаётся основным поставщиком аккумуляторных ячеек, а потому выбор Шанхая для организации такого производства для Tesla вполне оправдан.