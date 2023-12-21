Субсидии покроют до половины расходов корейского производителя чипов.

Японские власти в последние годы демонстрируют неожиданную щедрость в вопросе предоставления субсидий компаниям, желающим развивать производство полупроводниковых компонентов на территории страны, предлагая покрывать до половины расходов на реализацию соответствующих проектов. Корейская компания Samsung Electronics намеревается построить в Йокогаме новый исследовательский центр, как напоминает Nikkei Asian Review, и затраты на этот объект достигнут $280 млн.

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Источник изображения: Getty Images

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Половину этой суммы уже взялись субсидировать японские власти, по данным указанного источника. В новом исследовательском центре на территории Японии компания Samsung будет осваивать новые технологии упаковки чипов, привлекая специалистов японских поставщиков оборудования и материалов. Данный проект на фоне других субсидируемых правительством Японии инициатив не выглядит столь обременительным для местного бюджета, поскольку предприятия TSMC и Rapidus по контрактному производству чипов потребуют выделения субсидий в размере нескольких миллиардов долларов США.