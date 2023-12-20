Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Оператор Verizon теперь предлагает владельцам Apple iPhone 14 и 15 вызов техпомощи на дорогах через спутник
В том числе и по подписке.

реклама

Компания Apple уже начала сотрудничество с партнёрами Американской автомобильной ассоциации (AAA) в рамках реализации программы помощи на дорогах в тех районах США, где нет покрытия сетей сотовой связи. Экстренные текстовые сообщения позволяют отправлять смартфоны iPhone 14 и iPhone 15 через спутниковую сеть, в течение двух первых лет использования такая функция для них не потребует дополнительной оплаты. Теперь к подобной программе присоединился и оператор сотовой связи Verizon, как можно понять из пояснений на сайте компании.

реклама

Источник изображения: Verizon

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Абонентам Verizon, владеющим смартфонами не старше Apple iPhone 14 с операционной системой от iOS 17.2 или новее, доступны два варианта доступа к фирменной программе вызова технической помощи. Первый подразумевает ежемесячную абонентскую плату в размере $4,99 и включает в себя некий базовый набор оплаченных услуг, а второй предлагает оплачивать каждую из необходимых услуг уже по факту обращения. Автомобилисту, находящемуся в дали от очагов цивилизации могут быть предложены услуги тягача или эвакуатора, доставка топлива или замена колеса, а также пуск двигателя на автомобиле с севшим аккумулятором.

#apple #iphone 15 #iphone 14 #спутниковая связь #ios 17.2 #verizon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple ищет пути обхода недавнего запрета на продажи Watch Series 9 и Ultra 2 в США
Foxconn считает, что производство спутников связи будет интегрироваться вертикально
Капитализация Apple в следующем году вырастет до $4 трлн, как считают аналитики Wedbush
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
3
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
27
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
63
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
11
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
2
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
9
Тестирование процессора core i5-12400 vs 1660 ddr5 в играх и в игровых бенчмарках
12
The Day Before - история обмана
+
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
16

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
11:11
Сейчас на Донбасе кончаются бутылки и людям некуда приседать. В офоциальных СМИ об этом не слова! В то время, как наши герои сражаются с фашистской киевской хунтой и бандерлогами. Сейчас на одну бутыл...
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
OgoGoLog
11:10
То-то зеля после прессконференции Путина побежал свою делать. Страна - перефорс.
Зеленский посетовал на «неконкретные» сигналы о приглашении Украины в НАТО
Truth Sееker
11:09
Потери российской армии в Украине превысили 300 тысяч человек, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Начав вторжение в феврале 2022 года, президент РФ Владимир Путин потерял «зн...
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Yakov Ulyashev
11:09
Я понимаю что 10 очень хорошая но вот ПК 2011 года её не может потянуть тоесть вылетает ошибками запускается и куча других проблем. Комп в то время был чем-то средним с мощной видеокартой но почти сла...
Ролевой экшен Armored Core VI: Fires of Rubicon от создателей Elden Ring уже завтра получит рейтинговый мультиплеер
kosmos_news
11:05
Это случилось через 12 часов после написания новости. Ранее ТАСС (18 декабря) написал: 18 декабря, 19:13 Blue Origin отменила запуск суборбитального корабля New Shepard
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
Denis Lykov
11:05
Странные цены у вас на CPU. Оверпрайс 35%! Это прошлый год уже, или амер-тугрики у вас по 200!? 🎁🎁🎁 💩
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
Степан
11:05
Цель ученых - это совершенствование человеческого организма с целью увеличить продолжительность жизни, а не создавать монстров.
Ученые создали искусственную ДНК с новыми строительными блоками
Zavodchello Pistolle
11:01
Блок питания слабоват для некст апгрейда 5800х3d+условная 4070
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
Dimkovski
10:56
4070 2К не везде вытянет как следует в нативе, о каких лучах речь? Побаловаться с лучами на этой карте можно только в FHD. Опять же.. побаловаться !
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
Αндрей Βласов
10:53
Злорадствуете? А, ТАСС пишет другое: "Компания Blue Origin успешно запустила свой суборбитальный корабль New Shepard после более чем года простоя, вызванного неудачным предыдущим запуском. Пуск произо...
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем