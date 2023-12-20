В том числе и по подписке.

Компания Apple уже начала сотрудничество с партнёрами Американской автомобильной ассоциации (AAA) в рамках реализации программы помощи на дорогах в тех районах США, где нет покрытия сетей сотовой связи. Экстренные текстовые сообщения позволяют отправлять смартфоны iPhone 14 и iPhone 15 через спутниковую сеть, в течение двух первых лет использования такая функция для них не потребует дополнительной оплаты. Теперь к подобной программе присоединился и оператор сотовой связи Verizon, как можно понять из пояснений на сайте компании.

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Источник изображения: Verizon

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Абонентам Verizon, владеющим смартфонами не старше Apple iPhone 14 с операционной системой от iOS 17.2 или новее, доступны два варианта доступа к фирменной программе вызова технической помощи. Первый подразумевает ежемесячную абонентскую плату в размере $4,99 и включает в себя некий базовый набор оплаченных услуг, а второй предлагает оплачивать каждую из необходимых услуг уже по факту обращения. Автомобилисту, находящемуся в дали от очагов цивилизации могут быть предложены услуги тягача или эвакуатора, доставка топлива или замена колеса, а также пуск двигателя на автомобиле с севшим аккумулятором.