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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Концерн Volkswagen тоже примкнул к лагерю сторонников зарядного разъёма Tesla (NACS)
В стороне остался лишь Stellantis.

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Как поясняет Electrek, немецкий автогигант дожидался объявления ассоциации SAE о сертификации стандарта NACS, чтобы со своей стороны заявить о намерениях оснащать соответствующим типом зарядных портов все электромобили марок Volkswagen, Audi и Porsche, поставляемые на рынок Северной Америки с 2025 года. Годом позже к ним должна присоединиться локализованная марка Scout, под которой в США будут выпускаться электрические внедорожники и пикапы.

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Источник изображения: Volkswagen

Примечательно, что и переходники для владельцев уже проданных электромобилей Volkswagen будет предлагать в Северной Америке лишь с 2025 года, хотя многие конкуренты уже готовы сделать это со следующего года. Ничего не сообщается и об электромобилях, которые Volkswagen выпускает под более дорогими марками (Bugatti, Lamborghini и Bentley). Даже если их ассортимент пока представлен гибридами, рано или поздно одноимённые электромобили на рынке Северной Америки всё равно появятся.

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По сути, в стороне от этого движения, призванного открыть большинству автовладельцев Северной Америки доступ к сети зарядных станций Tesla, пока остаётся только концерн Stellantis. Все прочие крупные и не очень автопроизводители свою солидарность с Tesla в этом вопросе уже выразили, даже если речь идёт о прямых конкурентах.

#tesla #электромобили #volkswagen #porsche #audi #зарядные станции #nacs
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