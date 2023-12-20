Клиенты всё чаще выражают недовольство ценовой политикой компании.

Не все отраслевые эксперты склонны описывать перспективы NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений исключительно в радужных тонах. Аналитики Edgewater Research, например, не склонны считать, что спрос на ускорители вычислений этой марки будет расти бесконечно, и уже к середине следующего года предрекают замедление темпов этого роста. Оно отчасти будет обусловлено стремлением некоторых клиентов пересмотреть свои планы на закупку продукции NVIDIA в сфере выхода на рынок более современных ускорителей H200. Их массовое производство начнётся в первой половине 2024 года, а образцы уже поставляются клиентам для испытаний.

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Источник изображения: NVIDIA

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Со стороны китайских клиентов в адрес NVIDIA нередко звучат упрёки в отсутствии гибкости в ценовой политике, ведь уровень производительности ускорителей для местных разработчиков компания вынуждена то и дело ограничивать из-за требований властей США, а в ценах это не находит пропорционального отражения. В любом случае, в долгосрочной перспективе NVIDIA сохраняет отличный потенциал для наращивания поставок ускорителей вычислений, просто темпы роста бизнеса могут немного замедлиться.