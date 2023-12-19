Говорят, под Новый год сложно сопротивляться синдрому Ельцина.

По информации Nikkei Asian Review, крупнейший контрактный производитель полупроводниковых компонентов в мире в следующем году собирается утвердить на пост совета директоров действующего генерального директора. Сейчас Си-Си Вэй (C.C. Wei) занимает последнюю из должностей, но если собрание акционеров в июне следующего года утвердит его кандидатуру, то он займёт пост председателя совета директоров компании TSMC.

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Источник изображения: TSMC/AFP

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Действующий председатель совета директоров Марк Лю (Mark Liu, на фото выше) занимает этот пост с 2018 года, когда свои полномочия сложил основатель компании Моррис Чан (Morris Chang). Марк Лю мог бы номинироваться ещё на один срок, но предпочёл «применить несколько десятилетий опыта работы в полупроводниковой отрасли иначе», а также больше времени проводить с близкими. Не исключено, что нынешний председатель совета директоров TSMC найдёт применение своему опыту в другой компании. Эксперты считают, что смена номинальных руководителей компании не повлияет на взятый TSMC курс развития, поэтому опасаться последствий этих кадровых изменений клиентам не стоит.