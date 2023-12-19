Как это происходило со смартфонами.

В прошлом месяце состоялось важное для готовящейся отметить 50-летний юбилей компании Foxconn. Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 520 км от поверхности Земли два экспериментальных спутника связи, которые компания разработала и изготовила с привлечением партнёров. Они успешно вышли на связь и будут испытываться до конца следующего года, как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на представителей компании.

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Источник изображения: Foxconn

По мнению этого тайваньского производителя, спутниковая отрасль в будущем начнёт перестраиваться под интеграцию по вертикальному типу, как это происходило в сегменте смартфонов. Другими словами, производители спутникового оборудования будут осваивать самостоятельный выпуск ключевых компонентов. По оценкам аналитиков, к 2030 году низкоорбитальная группировка спутников связи увеличится более чем в два раза до 17 350 аппаратов, а к 2040 году годовой оборот отрасли достигнет $1 трлн.

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Foxconn хочет закрепиться на этом рынке по нескольким причинам. Во-первых, контрактный выпуск потребительской электроники уже не обеспечивает ей прежних темпов роста прибыли, поскольку спрос на смартфоны стабилизировался и местами даже просел. Во-вторых, компания пробует силы в контрактном производстве электромобилей, а транспортным средствам будущего потребуется надёжная связь, поэтому Foxconn заинтересована в развитии собственной группировки спутников или сотрудничестве с партнёрами в этой сфере. В-третьих, Foxconn хочет закрепиться на новом перспективном рынке.