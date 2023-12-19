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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple ищет пути обхода недавнего запрета на продажи Watch Series 9 и Ultra 2 в США
Надеется ограничиться программными изменениями.

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Производитель медицинской техники Masimo на днях добился запрета на поставки умных часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территорию США, поскольку Комиссия по международной торговле признала правомерными претензии первой из компаний. Регуляторы постановили, что Apple нарушила патенты Masimo, описывающие технологию измерения уровня содержания кислорода в крови пользователя при помощи оптического датчика. Продажи Apple Watch SE могут продолжаться, поскольку они не обладают спорной функциональностью. Как поясняет Bloomberg, компания Apple уже приступила к поиску путей обхода данного запрета.

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Источник изображения: Apple

Между тем, пока ей предстоит свернуть продажи спорных моделей часов через фирменные интернет-магазины, уже в этот четверг, а к воскресенью они пропадут из офлайн-точек продажи. Примечательно, что запрет американских регуляторов не касается деятельности сторонних торговых сетей — они смогут продолжить продавать указанные выше модели умных часов Apple, а также восстановленные Watch Series 8, на территории США. Компанию Apple ещё может спасти президентское вето, но технические специалисты уже начали думать над тем, как изменить программные алгоритмы определения уровня кислорода в крови пользователя, чтобы вывести их из-под претензий компании Masimo. Представители последней утверждают, что программным способом причину спора устранить нельзя, и она заключается в устройстве аппаратной части.

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Если же Apple решится удалить датчики из попавших под запрет в США моделей часов, на модификацию производственных процессов уйдёт не менее трёх месяцев, и это не считая дополнительных согласований и проверок. Бороться за данный сегмент рынка Apple заставит выручка в размере $17 млрд, которую она получит от реализации умных часов по всему миру по итогам текущего года. Решение ITC не ограничивает Apple в возможности продавать свои часы с функцией контроля сатурации за пределами США.

#apple #apple watch #запрет #патент
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