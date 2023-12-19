Это был не просто слайд презентации.

Поскольку компания Tesla во главе с Илоном Маском (Elon Musk) верит в способность электромобилей данной марки в один прекрасный день перейти к полностью автономной эксплуатации без водителя за рулём, она должна создавать соответствующую инфраструктуру для их эксплуатации. Восполнение заряда тяговой батареи должно осуществляться автоматически, а использовать для этого достаточно сложные манипуляторы для подключения кабеля к зарядному порту электромобиля не очень удобно. Как поясняет Electrek, мелькавшая ранее на слайде презентации беспроводная зарядная станция для электромобилей Tesla действительно создаётся сотрудниками компании.

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Источник изображения: Tesla

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По крайней мере, недавно в этом признался главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen), выступивший с интервью популярному в США телеведущему Джею Лено (Jay Leno). Компания работает над реализацией технологии индуктивной зарядки, которая не потребует подключения физических кабелей к электромобилю. Машина должна будет просто расположиться над специальной площадкой в полу гаража, чтобы зарядка началась. Представитель Tesla не объяснил, когда подобное решение будет предложено рынку.