Британский холдинг хочет оптимизировать схему взаимодействия с китайскими клиентами.

Взаимоотношения британского холдинга Arm со своей дочерней китайской структурой Arm China, которая отвечает за сбор средств с местных клиентов головной компании, в последние годы было сложно назвать стабильными, поскольку бывший глава этого подразделения Аллен Ву (Allen Wu) в своё время попытался совершить рейдерский захват и отказывался покидать свой пост. Избавиться от его влияния удалось относительно недавно, и теперь Arm начинает реформировать структуру своих взаимоотношений с китайскими клиентами, как поясняет Bloomberg.

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Источник изображения: Arm

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В последнее время за поддержку китайских клиентов Arm отвечала всё та же дочерняя структура Arm China, и она привлекала для этой работы контрактных сотрудников. 70 человек на этом направлении будут сокращены, как поясняет Bloomberg, из них 15 будут предложены новые должности за пределами Китая, если они согласятся на переезд. В любом случае, Arm продолжит обслуживать интересы китайских клиентов, просто она это направление деятельности возьмёт под свой более пристальный контроль, без дополнительных посредников в виде дочерней структуры. Китай даёт Arm до 20% всей выручки, поэтому внимание этому региону уделять приходится адекватное.