Старшая модель в серии не-Pro обзаведётся функцией активного шумоподавления.

По мнению представителя Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple во второй половине следующего года представит беспроводные наушники AirPods 4, которые будут существовать в двух исполнениях с точки зрения ценового позиционирования. Модель подороже будет поддерживать технологию активного шумоподавления, что приблизит её по своим функциональным возможностям к ещё более дорогим AirPods Pro.

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Источник изображения: Apple

С точки зрения дизайна AirPods 4 получат более короткую ножку на корпусе, предусмотрена и некоторая доработка эргономики, хотя сложно утверждать, будет ли она подразумевать оснащение наушников эластичными амбушюрами. На корпусе футляра наушников появится динамик для поиска устройства по звуку, а также унифицированный зарядный порт USB-C.

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Кроме того, в следующем году беспроводные наушники Apple научатся имитировать работу слухового аппарата, хотя полноценной заменой ему стать не смогут, а также позволят диагностировать ухудшение слуха пользователя при помощи специального теста. Появятся в следующем году и новые AirPods Max, которые обзаведутся портом USB-C на корпусе и новыми вариантами расцветки.