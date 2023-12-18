И способствовать ранней диагностике гипертонии.

Как только подходит вечер воскресенья, штатный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) начинает по кругу перебирать слухи о намерениях Apple представить обновлённые продукты, и минувшие выходные не стали исключением. Источник пояснил, что умные часы Apple Watch в канун десятилетнего юбилея ждут важные изменения.

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Источник изображения: Apple

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Появление более тонкого корпуса и магнитных застёжек для крепления ремешка вряд ли можно назвать серьёзными инновациями, а вот дополнительные функции слежения за здоровьем пользователя наверняка будут благоприятно восприняты рынком. Как ожидается, в следующем году Apple Watch наконец-то научатся измерять артериальное давление, а потому смогут заранее предупреждать пользователя о риске развития гипертонии и необходимости пройти полноценное обследование. Кроме того, часы смогут определять состояние апноэ, которое также негативно влияет на качество жизни человека.