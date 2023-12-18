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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские разработчики стремятся наладить упаковку чипов в Малайзии
Пока американские санкции этому не мешают.

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По информации агентства Reuters, китайские разработчики передовых чипов стали активнее интересоваться услугами малазийских подрядчиков, специализирующихся на тестировании и упаковке полупроводниковых компонентов. Данная деятельность пока не попадает под правила экспортного контроля США, поэтому главная причина перетока клиентов из Китая — попытка найти свободные производственные мощности в условиях высокого спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

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Кроме того, доступ к малазийским предприятиям позволит китайским разработчикам проще поставлять готовую продукцию на мировой рынок. Малайзия в настоящее время контролирует 13% производств, сосредоточенных на упаковке и тестировании чипов, и к 2030 году рассчитывает увеличить эту долю до 15%. Например, Intel и AMD получают с малазийских предприятий некоторую часть своей продукции. Китайские разработчики GPU тоже интересуются услугами малазийских подрядчиков. Не исключено, что на деятельность последних в результате будут наложены экспортные ограничения США.

#полупроводники #китай #малайзия
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