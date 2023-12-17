Самые халатные водители будут на неделю лишаться доступа к функции Autopilot.

Обращённые в салон электромобиля камеры начали появляться в машинах марки Tesla в 2016 году, но до сих пор компания использовала их преимущественно для охранных функций во время стоянки. Как отмечает Not a Tesla App, после принуждения компании к усилению контроля за водителями со стороны американского ведомства NHTSA, автопроизводитель решил наконец-то внедрить функцию слежения за поведением водителя через камеру, обращённую в салон.

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Источник изображения: Tesla

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В новой версии ПО эта камера не только следит за положением головы водителя, но и контролирует, чтобы он не пользовался за рулём мобильными устройствами. Сопротивление на рулевом колесе контролируется специальными датчиками, и в совокупности эти два канала получения информации позволяют автоматике довольно точно определять, чем занят водитель при активности функции Autopilot. Если он пять раз проигнорирует строгие предупреждения о необходимости контролировать машину, доступ к функции Autopilot заблокируется для него на неделю. Кроме того, теперь предупреждения о необходимости держать руки на руле будут более навязчивыми, они будут чаще возникать при приближении к светофорам и перекрёсткам при движении в городской черте. Так Tesla отреагировала на требования американских чиновников из NHTSA усилить контроль за дисциплиной водителей.