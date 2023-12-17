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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На предприятии Tesla накопилось около 40 готовых пикапов Cybertruck
Объёмы выпуска медленно, но неуклонно растут.

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На презентации в конце ноября товарные пикапы Tesla Cybertruck получили только десять человек, но это не значит, что компания не смогла наладить экспансию их производства. Как поясняет Electrek, один специализирующийся на подобных видеосъёмках американский блогер заметил в разных частях производственной площадки Tesla в Техасе около 40 электрических пикапов Cybertruck разной степени готовности, но не менее половины из них уже готовы к отправке своим владельцам.

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Источник изображения: X, Joe Tegtmeyer

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Напомним, в этом году поставки машин данной модели будут осуществляться только в Техасе и Калифорнии, но со следующего года география расширится за счёт новых американских штатов. Пока клиентам, находящимся в очереди с 2019 года, предлагают приобрести только пикапы ограниченной комплектации, которая стоит $120 000. В идеале до конца следующего года компания хотела бы выйти на ежегодный тираж в 125 000 пикапов, а для удвоения этого количества потребуется ещё минимум полгода.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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