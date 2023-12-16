Сама компания пока не торопится приступить к реализации проекта.

В марте уходящего года Tesla объявила, что следующее автосборочное предприятие по выпуску электромобилей будет построено на севере Мексики, и оно в течение пары лет освоит производство перспективной недорогой модели на новой платформе. Позже Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания не торопится с реализацией мексиканского проекта, поскольку у неё достаточно других приоритетных проблем, да и макроэкономическая ситуация в мире не особо благоприятно влияет на спрос. Как поясняет Electrek, всё это не мешает мексиканским властям оказывать содействие в реализации данного проекта.

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Источник изображения: Tesla

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Во-первых, власти страны уже согласовали с Tesla все вопросы, необходимые для фактического начала строительства предприятия. Во-вторых, недавно они выделили до $153 млн льгот и субсидий на реализацию данного проекта. Основная часть субсидий заключается в формировании необходимой инженерной инфраструктуры вроде системы водоснабжения и дорожной сети, но предусмотрены и налоговые льготы для американского автопроизводителя. Власти Мексики надеются, что Tesla вложит в развитие предприятия до $4,5 млрд и позволит создать до 4500 рабочих мест. На будущем предприятии компания рассчитывает выпускать новую недорогую модель электромобиля стоимостью около $25 000. Впрочем, впервые она встанет на конвейер предприятия в соседнем Техасе, поскольку так компании будет проще отладить массовый выпуск новой модели.