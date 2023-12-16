Называть его лобовым во всех случаях некорректно.

Десяток проданных машин сложно назвать началом полноценных серийных поставок, но формально электрический пикап Tesla Cybertruck вышел на рынок после четырёхлетнего ожидания, а потому первые владельцы рано или поздно могут столкнуться с необходимостью замены тех или иных запасных частей. Издание Electrek после анализа каталогов автопроизводителя и изучения информации, предоставленной энтузиастами профильного сообщества, опубликовало цены на некоторые из комплектующих Tesla Cybertruck.

реклама

Источник изображения: Apple

Выясняется, например, что плоское, но гигантское ветровое стекло пикапа стоит $1900 без учёта работ по замене. К слову, претендовавший ранее на звание самой дорогой модели Tesla кроссовер Model X в подобном случае опустошит карман владельца на $1300, но мелкосерийная продукция пока всё равно дороже, даже если речь не идёт об электромобилях Tesla. Например, замена ветрового стекла на пикапе Rivian R1T обходится в $2500. В этом смысле Cybertruck не особо выделяется на фоне конкурентов на американском рынке.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Гигантская щётка стеклоочистителя в случае необходимости поменять резиновую вставку потребует расходов в размере $75, а полностью в сборе этот элемент стоит уже $165. Электроусилитель руля обойдётся в $3300, каждое из боковых стёкол стоит от $200 до $260, крышка переднего багажника стоит $1910 в сборе с электроприводом, передняя панель кузова добавит к расходам ещё $935. Переднее крыло стоит $550, а «грязевая» резина Goodyear Wrangler Territory RT размерности 285/65 R20 (35 дюймов) стоит по $470 за одну шину. Эти цены вполне соответствуют реалиям американского рынка, но вопрос заключается в оперативности доставки данных комплектующих. На первых порах с этим могут возникать проблемы, пока производство не наберёт обороты.