Продукция Apple и Samsung попала под ограничения.

После появления на рынке КНР новейших смартфонов Huawei серии Mate 60, которые сочетали современную функциональность с наличием 7-нм процессора собственной разработки, власти Китая активизировали работу по «импортозамещению» мобильных устройств, используемых государственными служащими в рабочее время, как поясняет агентство Bloomberg. Если в сентябре соответствующие рекомендации чиновникам и работникам компаний с государственным участием настойчиво раздавались лишь в двух регионах Китая, то к декабрю их количество выросло минимум до восьми.

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Источник изображения: Apple

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Следует отметить, что от таких запретов в равной мере страдают и устройства Apple, и продукция южнокорейской компании Samsung Electronics. Китайским государственным служащим и сотрудникам компаний с государственным участием запрещается использовать продукцию зарубежной разработки в рабочее время, а также просто приносить её на работу. До сих пор китайские власти наличие подобных запретов отрицали, но акции Apple после свежих откровений Bloomberg упали в цене на 1%, поскольку КНР обеспечивает эту компанию примерно 20% всей выручки, а в государственном секторе Китая работают сотни миллионов людей.