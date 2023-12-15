Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft будет активнее переходить на чипы NVIDIA B100 в следующем году, чем ожидалось
Она даже откажется от некоторой части заказанных H100.

реклама

Главные потребители ускорителей вычислений на серверном рынке — это провайдеры облачных услуг типа Amazon и Microsoft. Последняя, если верить изданию DigiTimes, оказалась под благоприятным впечатлением от заявленных характеристик ускорителей NVIDIA B100, которые выйдут в следующем году, а потому будет активнее ожидаемого переходить на их использование, закупая максимально доступные по размеру партии после их появления на рынке.

реклама

Источник изображения: Microsoft

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В результате этих действий Microsoft могут освободиться определённые объёмы уже выпускаемых сейчас ускорителей H100, которые в итоге могут достаться другим клиентам NVIDIA. Не исключено, что в данной ситуацией Microsoft движет стремление обеспечить поддерживаемый ею стартап OpenAI адекватными вычислительными мощностями для развития популярных систем искусственного интеллекта семейства ChatGPT. Новейшие ускорители NVIDIA B100 определённо обеспечат в этом смысле преимущество по сравнению с конкурентами, если их заполучить раньше остальных.

#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #h100 #b100
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC получила срочные заказы на выпуск чипов NVIDIA для китайского рынка
Процессоры Intel Meteor Lake пропишутся в 230 моделях ноутбуков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
44
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
40
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
5
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
82

Сейчас обсуждают

Andrei Andrei
12:59
Странно! Был уверен, что это будут фильм "Слово пацана" 😆😆😆
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
l33t_h4x00r
12:59
Дело в логистике тоже. Это как привезти 10 вагонов снарядов стоимостью 2 миллиона , либо полвагона высокоточных ,стоимостью например тоже 2 миллиона , но вторые будут эффективнее ,поразят точно больше...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Китя.
12:58
Поля можно разменировать 1 попадание фаб и поле минное все с детантрует.
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
12:58
Его экспортируют потому что там его покупают за твёрдую валюту, а внутри все бомжи. Было бы его много, было бы как в Венесуэле по 1 центу, а не акцизов и налогов на порядок (в 10 раз) больше, чем стои...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Владимир Савин
12:58
ССПРАШИВАЕТСЯ , ЗАЧЕМ ВЗОРВАЛИ ГАЗОПРОВОД "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК -2 " , КОМУ ПОМЕШАЛ , СЕЙЧАС БЫ ЖИЛИ НЕ ТУЖИЛИ В ТЕПЛЕ И РАДОСТИ ,
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
Михаил Авраменко
12:57
Кое-кто вообще Крым 10 лет не может вернуть, и ничего.
ВКС России продолжили наносить удары по военной инфраструктуры ВСУ
Китя.
12:56
Ну РФ то капли 💧 топлива не считать если топлива экспортируем.
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
12:54
До первой мины. Таже мотолыги на такое пускать - расточительство.
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
12:54
Ну нельзя же быть настолько глупым. Даже СССР деньги считал. Плановая экономика подразумевала план, а не просто "мы богаты и ниибёт". Офигенная профессия была инженер-экономист. Но даже это не спасло ...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
FelsheR-BAN100plгssss
12:46
Вся ната в гейроппе не в той позе стоит чтобы возмущаться. Тем более их больше никто уже не слушает. По мне так уже можно и по берлинам с парижами постреливать - прожуют!))
В Румынии обнаружили обломки российского дронов-камикадзе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем