Она даже откажется от некоторой части заказанных H100.

Главные потребители ускорителей вычислений на серверном рынке — это провайдеры облачных услуг типа Amazon и Microsoft. Последняя, если верить изданию DigiTimes, оказалась под благоприятным впечатлением от заявленных характеристик ускорителей NVIDIA B100, которые выйдут в следующем году, а потому будет активнее ожидаемого переходить на их использование, закупая максимально доступные по размеру партии после их появления на рынке.

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Источник изображения: Microsoft

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В результате этих действий Microsoft могут освободиться определённые объёмы уже выпускаемых сейчас ускорителей H100, которые в итоге могут достаться другим клиентам NVIDIA. Не исключено, что в данной ситуацией Microsoft движет стремление обеспечить поддерживаемый ею стартап OpenAI адекватными вычислительными мощностями для развития популярных систем искусственного интеллекта семейства ChatGPT. Новейшие ускорители NVIDIA B100 определённо обеспечат в этом смысле преимущество по сравнению с конкурентами, если их заполучить раньше остальных.