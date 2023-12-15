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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple вынашивает идею создания планшета с гибким OLED-дисплеем
Наверняка ради возможности сложить его пополам.

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Как напоминает Nikkei Asian Review, в следующем году Apple намеревается представить первые модели iPad с OLED-дисплеями, тогда как первый смартфон с панелью такого типа появился ещё в 2017 году. Ноутбук MacBook с OLED-дисплеем компания рассчитывает представить только во второй половине 2025 года. Японские источники также сообщают, что Apple в идеале хотела бы создать планшет с гибким OLED-дисплеем, который позволил бы реализовать давнюю идею о трансформации корпуса устройства, но пока внятных сроков появления такого устройства нет.

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Источник изображения: Apple

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В сегменте смартфонов модели с дисплеями типа OLED сейчас занимают почти половину рынка, если говорить о старших модификациях, но в сегменте планшетов данный тип панелей пока используется в 8% случаев, и только в следующем году их доля вырастет до 15%. Крупнейшими поставщиками OLED-панелей являются Samsung, LG и китайская BOE, причём последняя активно расширяет бизнес и к 2026 году может запустить второе по величине в мире предприятие, выпускающее соответствующие дисплеи. Поставщикам более простых ЖК-панелей придётся искать место на рынке автомобильной электроники, где их продукция будет востребована, но конкуренция окажется более жёсткой.

#apple #ipad #oled #macbook #apple iphone
Источник: asia.nikkei.com
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