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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры Intel Meteor Lake пропишутся в 230 моделях ноутбуков
Их поставки уже начались.

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), по словам Bloomberg, на вчерашней презентации новых процессоров и ускорителей вычислений данной марки пояснил, что мобильные чипы семейства Meteor Lake пропишутся почти в 230 моделях ноутбуков примерно 12 различных марок, и купить их можно будет, начиная уже с этой недели.

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Источник изображения: Reuters

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Основным новшеством данных процессоров считается способность ускорять работу систем искусственного интеллекта за счёт локальных вычислительных ресурсов. По словам Гелсингера, распространение таких своего рода периферийных ускорителей искусственного интеллекта неизбежно, поскольку применение той же компанией Microsoft данных технологий в своих офисных пакетах приложений создаст такую нагрузку на серверную и сетевую инфраструктуру, что она просто не сможет работать при одновременном наплыве пользователей. Кроме того, опора исключительно на облачную обработку данных будет создавать существенные задержки. Процессоры Meteor Lake, помимо прочего, могут обеспечить работу ноутбука от батареи на протяжении 10 часов при использовании самой серьёзной вычислительной нагрузки.

#intel #искусственный интеллект #meteor lake
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