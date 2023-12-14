Новинка выйдет на рынок в следующем году.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover решил напомнить о наличии планов в следующем году вывести на рынок флагманский электрический кроссовер марки Range Rover, который будет выпускаться на предприятии параллельно с гибридными сородичами. Новая платформа MLA позволит использовать напряжение 800 В, обеспечивающее сокращение времени зарядки при использовании мощных источников.

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Источник изображения: Jaguar Land Rover

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Range Rover начнёт проводить испытания флагманского электромобиля на полигонах в Швеции при температура до минус 40 градусов Цельсия, а также в ОАЭ при температурах плюс 50 градусов Цельсия. По словам представителей компании, электрический кроссовер по своей динамике не будет уступать лучшим представителям марки, оснащаемым восьмицилиндровыми ДВС. Для модели изначально закладывается способность преодолевать брод глубиной до 850 мм. Приём предварительных заявок на покупку электрической версии Range Rover уже начался, хотя нет никаких данных о её основных характеристиках и стоимости.