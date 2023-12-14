Они будут действовать на протяжении десяти лет.

По информации Reuters, правящая Либерально-демократическая партия Японии в сочетании с прочими коллегами по местному парламенту собирается включить в проект реформ налогового законодательства страны механизм предоставления налоговых вычетов для производителей высокотехнологичной полупроводниковой продукции и автомобилей, оснащаемых тяговыми электродвигателями. Под последние, помимо гибридов и аккумуляторных электромобилей, попадут и машины с водородными топливными установками.

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Источник изображения: ASML

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Проекты по выпуску тяговых батарей, силовой электроники и экологически чистых видов авиационного топлива на территории Японии смогут рассчитывать на налоговые льготы сроком на 10 лет. Непосредственно в автотранспортной отрасли каждый аккумуляторный электромобиль или машина с водородными топливными элементами сможет рассчитывать на налоговый вычет в размере $2755, в случае с гибридной силовой установкой сумма вычета сокращается вдвое. В сфере производства полупроводниковых компонентов бизнес сможет рассчитывать на вычет в размере до 20% от величины налога на прибыль на протяжении десяти лет, для прочих льготных категорий проектов вычет сможет достигать 40%.