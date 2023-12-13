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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики TD Cowen убеждены, что выручка NVIDIA будет расти вплоть до конца 2025 года
И только потом может случиться коррекция.

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Казалось бы, в условиях доминирования NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта сомневаться в хороших перспективах роста её выручки в ближайшие годы не приходится, но аналитики TD Cowen считают нужным подчеркнуть, что благоприятная для этой компании тенденция будет сохраняться до самого конца 2025 года, как минимум.

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Источник изображения: NVIDIA

Авторы прогноза считают акции NVIDIA лучшим вложением средств инвесторов на 2024 год и поднимают целевое значение их курса до $700 при текущем значении $477 за штуку. В 2026 году, как ожидается, сегмент систем искусственного интеллекта ждёт некоторая коррекция вниз после нескольких лет интенсивных закупок, а вот в 2025 году ничто росту выручки NVIDIA в серверном сегменте мешать не будет, как убеждены представители TD Cowen.

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Во-первых, после насыщения рынка облачных провайдеров ускорителями вычислений NVIDIA к ним наконец-то смогут получить доступ в требуемых количествах представители среднего бизнеса, и это будет подогревать спрос. Во-вторых, бизнес-модель NVIDIA продолжит мигрировать в сторону предоставления клиентам готовых решений, подразумевающих и специализированное программное обеспечение, доля выручки от которого тоже будет расти. По мнению аналитиков TD Cowen, на рынке найдётся достаточно места и для продукции AMD, поэтому она не будет страдать от активного роста бизнеса NVIDIA, а тоже ухватит свою долю рынка.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
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