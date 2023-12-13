Куриные, разумеется.

Агентство Bloomberg оказалось в числе тех источников, которые дали рецензию на свежий видеоролик о человекоподобных роботах Tesla Optimus в числе первых. Российским зрителям без использования дополнительных ухищрений он для просмотра недоступен, но содержание вполне чётко передаётся и на словах.

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Источник изображения: Tesla, X

Героем менее чем двухминутного ролика стал человекоподобный робот Tesla Optimus второго поколения, который научился ходить на 30% быстрее предшественника и лучше держать равновесие, а также обзавёлся полностью переработанными кистями рук, которые теперь оснащаются исполнительными механизмами, разработанными специалистами Tesla, и обладают 11 степенями свободы. Каждый из десяти пальцев оснащён датчиком давления, что позволяет бережно обращаться с хрупкими предметами — на видео робот деликатно перекладывал из одной руки в другую куриные яйца.

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Масса робота при этом была снижена на 10 кг без ущерба для способности выполнять основные функции. Под занавес видеоролике два робота Optimus имитировали танцы под динамичное музыкальное сопровождение, хотя нижние конечности при этом они почти не задействовали, ограничиваясь активной жестикуляцией. По записи сложно судить, насколько близка их кинематика к человеческому телу в реальности, но на видео всё выглядит весьма пристойно.