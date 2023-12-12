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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei приступит к строительству своего предприятия во Франции в следующем году
А готово оно будет уже в 2025 году.

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Агентство Reuters сегодня сообщило, что китайская компания Huawei Technologies собирается в следующем году приступить к строительству предприятия по выпуску оборудования для сотовых сетей связи на территории Франции, недалеко от Страсбурга, и потратить на эти нужды около 200 млн евро на первом этапе. Соответствующие планы компании в 2020 году помешала реализовать пандемия, но теперь она готова продвинуться в реализации проекта, даже невзирая на некоторое улучшение геополитической ситуации.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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По данным анонимных представителей французских властей, на которых ссылается Reuters, предприятие Huawei будет введено встрой к 2025 году. Усилия американских партнёров по запрету на использование оборудования Huawei в сетях 5G на территории Европы не нашли полной поддержки во Франции, поскольку летом этого года представители китайской правительственной делегации заявили, что французские чиновники начали продлевать действие лицензий, позволяющих продолжать эксплуатацию оборудования Huawei в местных сетях связи в некоторых населённых пунктах страны. На какие рынки будет поставляться выпускаемое во Франции оборудование Huawei для сетей связи, не уточняется.

#huawei #европа #франция #сети и телекоммуникация
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