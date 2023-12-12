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Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries назначила нового генерального директора
Он вступит в должность в феврале следующего года.

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Номинально американский контрактный производитель чипов GlobalFoundries, в капитале которого велика доля арабских инвесторов, как сообщает Reuters, на этой неделе объявил о назначении на пост финансового директора Джона Холлистера (John Hollister). Его предшественник Дэвид Ридер (David Reeder) уходит с этой должности после трёх лет работы в связи с истечением срока действия контракта.

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Источник изображения: Reuters

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Холлистер начинал свою карьеру в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, но последние двадцать лет провёл в компании Silicon Labs, причём половину этого срока он был её финансовым директором. Официально он вступит в должность финансового директора GlobalFoundries в феврале следующего года. В июле компания отказалась от намерений назначить на этот пост выходца из Amazon Тима Стоуна (Tim Stone) без объяснения причин. Дэвид Ридер продолжит работу в статусе финансового директора, но уже в компании Chewy, которая занимается продажей товаров для животных.

#полупроводники #globalfoundries
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