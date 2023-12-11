Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD призывает рассчитывать на бум процессоров со встроенным ускорением ИИ не ранее 2025 года
В следующем году лёд ещё не успеет тронуться.

реклама

На технологической конференции Barclays финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) затронула тему экспансии центральных процессоров со встроенными блоками ускорения систем искусственного интеллекта, которые она выводит на рынок уже во втором поколении, но пока лишь в мобильном сегменте. В следующем году, по её прогнозам, ёмкость рынка ПК в натуральном выражении вырастет буквально не единицы процентов. Прекращение поддержки уходящей версии Windows в этом смысле послужит одной из причин оживления спроса на новые ПК.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если же говорить о степени влияния на рынок ПК новых процессоров с функцией аппаратного ускорения работы систем искусственного интеллекта, то в этом отношении финансовый директор AMD призывает не торопиться с ожиданиями. По её мнению, такие процессоры начнут влиять на спрос в сегменте новых ПК не ранее 2025 года. Заметим, что Intel, Dell и Lenovo с этим фактором тоже связывают определённые надежды на оживление спроса, но применительно именно к 2024 году, пусть и к разным его периодам. Получается, что AMD в этом отношении более консервативна.

#amd #аналитика #ryzen #искусственный интеллект #компьютерный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ценовая политика AMD будет нацелена на обеспечение прибыльности бизнеса
Глава NVIDIA заявил, что Вьетнам мог бы подготовить до 1 млн специалистов в области искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
142
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
46
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
10
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
2
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
9
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Что ждет Xbox series в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Алексей Вобленко
14:39
Мм, такая же 7600, за те же деньги
AMD опубликовала рекомендуемые настройки для 100+ fps в Avatar Frontiers of Pandora на RX 7000
NOFX
14:39
Да у него кроме табуретки и монитора ничего нету 🤣
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
NOFX
14:38
А ты все сидишь как бич на 4080 до сих пор? 😁
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
c2h5oh
14:37
Мистер, а у вас компьютер хоть какой-нибудь имеется?
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Китя.
14:36
Видишь если у тебя дома был тредрипер 64 ядерный в скутки не выходя из дома делал 1₽убас. Вот. а в месяц 30Т. ₽
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
c2h5oh
14:36
А так можешь?
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Денис Сутункин
14:35
Предположения и догадки...русне как всегда что то вешают на уши ..а те хавают...
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Ралиф Заманов
14:35
Уже не секретный
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
Блейд
14:34
Фу, значит ты два раза говна похавал. Соболезную. А мог бы просто купить nvidia и радоваться жизни.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Блейд
14:33
Сыль дай. Что-то я очень сомневаюсь
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем