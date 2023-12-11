В следующем году лёд ещё не успеет тронуться.

На технологической конференции Barclays финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) затронула тему экспансии центральных процессоров со встроенными блоками ускорения систем искусственного интеллекта, которые она выводит на рынок уже во втором поколении, но пока лишь в мобильном сегменте. В следующем году, по её прогнозам, ёмкость рынка ПК в натуральном выражении вырастет буквально не единицы процентов. Прекращение поддержки уходящей версии Windows в этом смысле послужит одной из причин оживления спроса на новые ПК.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если же говорить о степени влияния на рынок ПК новых процессоров с функцией аппаратного ускорения работы систем искусственного интеллекта, то в этом отношении финансовый директор AMD призывает не торопиться с ожиданиями. По её мнению, такие процессоры начнут влиять на спрос в сегменте новых ПК не ранее 2025 года. Заметим, что Intel, Dell и Lenovo с этим фактором тоже связывают определённые надежды на оживление спроса, но применительно именно к 2024 году, пусть и к разным его периодам. Получается, что AMD в этом отношении более консервативна.